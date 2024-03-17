Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 20:47

Güncelleme: 17.03.2024 - 20:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bursa'yı ziyaret etti. Fidan'ın ziyareti sırasında 2 kişi Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ticareti protosto etti.

Vatandaşlar “Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın. Bu ihaneti bitirmenizi istiyoruz. Kahrolsun sizin ticaretiniz.” diye seslendi. Fidan'ı protesto eden 2 kişi gözaltına alındı.



