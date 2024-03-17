Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bursa ziyaretinde 2 kişi Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ticareti protesto etti, gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bursa'yı ziyaret etti. Fidan'ın ziyareti sırasında 2 kişi Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ticareti protosto etti.
Vatandaşlar “Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın. Bu ihaneti bitirmenizi istiyoruz. Kahrolsun sizin ticaretiniz.” diye seslendi. Fidan'ı protesto eden 2 kişi gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- AKP’yle görüşüyorlar mı?
- Son araştırma sonuçları açıklandı
- İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’