Hakan Fidan'dan 'Kurtlar Vadisi' yanıtı: ‘Kaderimiz…’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:38

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisiyle ilgili çok sayıda Kurtlar Vadisi esprisi yapıldığını söyledi.

Yapılan editlere artık alıştığını söyleyen Fidan, "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın özellikle Dışişleri Bakanlığı koltuğuna gelmesi sonrası sosyal medya mecralarında çok sayıda edite konu olduğu görülmüştü.