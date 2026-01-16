Hakan Fidan, Kandil'in 'kalıcı adımlar atmamasını' değerlendirdi: ‘Bölgesel krizlerden istifade etmek istiyorlar’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İstanbul’da bir otelde, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet’in de yer aldığı toplantıda Fidan, Türkiye’nin dış politika çerçevesi ile ilgili kısa bir konuşma yaptı ve ardından soruları yanıtladı.

‘KANDİL KRİZLERDEN İSTİFADE ETMEK İSTİYOR’

Soru-cevapta gazeteciler en çok Suriye ordusu ile SDG’nin entegrasyon meselesi üzerinde durdu. Bakan Fidan, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın “SDG’nin Kandil’le bağı çözüme engel” sözlerine ilişkin, “Bu bağın özellikle Batılı muhataplar tarafından yeni keşfedilmiş bir bilgi olarak karşılanması bizim hayret ettiğimiz bir konu. Yani bu 2+2=4 eder kadar net olan bir bilgi. Biz SDG ile en büyük problemimizin bu olduğunu başından beri söyledik. Dolayısıyla SDG adına kim görüşmeye giderse gitsin, Kandil'den onay almadan bunun hayata geçmeyeceğinin herkes bilincinde. Bu, işleri zora sokan bir husus. Ama zora da soksa bizim temennimiz bir an önce 10 Mart mutabakatının uygulanarak ülkede istikrarın sağlanması” dedi. Fidan, örgütün kalıcı adımlar atmaktan çekinmesini, “Suriye, Irak ve İran’daki bölgesel krizlerden istifade etme çabasına” bağladı.

ABD’NİN ARABULUCULUĞU VE GRAHAM’IN AÇIKLAMALARI

Fidan, ABD’nin Suriye’de arabuluculuk yaptığını ifade ederken, “Yakından baktıkları zaman YPG'nin uzun yıllardır propaganda yoluyla ürettiği yalanın çok fazla bir gerçek tabanının olmadığını onlar da görüyor. Dolayısıyla hükümetin gerektiği zaman da güç kullanımı artık başkaları için anormal bir durum olmuyor. Çünkü görüyorsunuz, başka bir çare kalmıyor” cümlelerini kullandı. ABD’li senatör Lindsey Graham’ın “Türkiye’yi Kürtler ile alakalı uyarması” hakkındaki soruya ise Fidan, “Amerika'da senatoda birçok senatör var. Biz bunların yaptığı ferdi beyanlardan yola çıkarak iki ülke arasındaki ilişkiyi veya bölgesel politikaları belirlemiyoruz. Biz Beyaz Saray’daki iradenin ne söylediğine bakıyoruz, şu anda o konuda bizim bir sıkıntımız yok” yanıtını verdi.

CUMHURİYET’İN SORUSUNU YANITLADI

Cumhuriyet’in sorduğu, “10 Mart mutabakatının içerisinde tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımının güvence altına alınacağı ve Kürtlerin anayasal haklarının temin edileceği maddeleri de var. Geçtiğimiz yıl Alevilerle Dürzilerin karşı karşıya kaldığı durumları da göz önüne alırsak bu iki maddenin hayata geçtiğinden söz edebilir miyiz” sorusunu Hakan Fidan, “Suriye yönetiminin bunları hayata geçirmesi için mutbakatta yer alan hususlara ihtiyacı yok. Bu konu hem bölge ülke olarak bizim kendilerinden talebimiz hem de kendilerinin programında var. Anayasal vatandaşlık çerçevesinde inanç gruplarının, etnik azınlıkların yönetime dahil olması ile, kendilerini ayrı bir küme olarak belirleyip bir siyasal entite formuna dönüşüp buradan yönetime dahil olması ayrı şeyler. Zaten problemin çıktığı yer de burası” şeklinde yanıtladı.

‘İRAN’DA ÖNCELİĞİMİZ GÜÇ KULLANIMININ OLMAMASI’

Bakan Fidan, İran’daki gelişmelerle ilgili, “Bizim önceliğimiz hiçbir şekilde güç kullanımına yol açacak bir duruma gelmemek. Ama maalesef geçtiğimiz aylarda da gördük, 12 gün savaşlarında önce İsrail'in sonra da Amerika'nın mahdut da olsa bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık ve bu saldırı belli bir yerde durdu. Şimdi bunun tekrar etme olasılığının ortaya çıkması bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Biz kesinlikle sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz. İran'da olacak geniş çaplı istikrarsızlığın bölgenin kaldırma kapasitesinin çok üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Onun için diplomatik çabalara devam edeceğiz. İnşallah Amerika'yla İran kendi arasında bu konuyu gerek arabulucular üzerinden gerek diğer aktörler üzerinden veya direkt görüşerek çözer” değerlendirmesini yaptı. ABD’nin İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi kararı ile ilgili ise Fidan, “Biliyorsunuz bu bir deklarasyon. Bununla ilgili bir başkanlık kararnamesi ve onun altında da hangi ülkeyle ne olacak, hangi malzemeler bundan etkilenecek, etkilenmeyecek bir çalışma yapılmış değil. Bizim, onu gündemimize gerçekçi olarak alacak bir başkanlık kararı henüz yok” dedi.

‘GAZZE’DE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİK’

Gazze’deki barış süreci ile ilgili Fidan, “ABD’nin özel temsilcisi Witkoff’un duyurusuyla ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada grup olarak mutabık kaldığımız, Filistinli teknik komitenin Gazze'nin idaresini alması birinci öncelik taşıyor. Sürecin ağır aksak da olsa ilerlemesi memnun olduğumuz bir husus. Gazze’ye insani yardım konusu bizim için bir numaralı işlem alanı. Filistinlilerin orada soğukta barınmasız, ilaçsız, gıdasız kalması hepimizin vicdanını çok derinden yaralamakta. İsrail'in bu konuda sistemli ve maksatlı bir politika uyguladığını da biliyoruz. Yani uluslararası toplumun hep beraber uygulamak istediği bu barış planını Netenyahu hükümetinin esas itibarıyla çok fazla uygulamaya taraftar olmadığını biliyoruz. Onların nihai amacı Filistinlilerin Gazze'den çıkması. Ama uluslararası toplum başta bölge ülkelerinin ortaya koyduğu itme gücüyle, Amerika'nın şu anda ağırlığını koymasıyla bu barış aşaması bu noktaya geldi” sözlerini sarf etti.

‘İSRAİL’İN FİLİSTİN’E ZULMÜ BİTİNCE NORMALLEŞMEDE SIKINTI OLMAZ’

Bir basın mensubu, Reuters’ta yer alan, “ABD’li bir yetkilinin, Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin yeniden inşa edilmesi arzusu” haberini Hakan Fidan’a sordu. Fidan, “Şu anda İsrail'le biz niye ilişkileri kesiyoruz, ticareti kesiyoruz? Bunu defalarca söyledik kendine. En son 7 Ekim'den sonra başlattıkları soykırım. Bundan dolayı biz ilişkileri bu noktaya getirdik. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskısı, zulmü bittiği zaman, her şey normal hayata döndüğü zaman Türkiye'nin de kendi ilişkilerinde bir normalleşme arayışında bir sıkıntı olmaz” dedi.

YUNANİSTAN VE OLASI BİR SAVUNMA PAKTI

Fidan bunların dışında, “Yunan yetkililerinin iç politikaya oynama çabasının”, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunların çözümünü yavaşlattığını ifade etti. Fidan, “Yunanistan Başbakanı dışında herhangi bir başbakanın Tel Aviv’e gidip resim verdiğini Avrupa’da görmüyorsunuz” dedi. Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan askeri işbirliğinin bugün için bir tehlike olmadığını kaydeden Fidan, potansiyeli itibarıyla bu işbirliğini yakından izlediklerini söyledi. Bakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’nin savunma paktı kuracağına yönelik haberler için ise, “An itibarıyla bu görüşmeler var ama biz herhangi bir anlaşmaya hala imza atmış değiliz” şeklinde konuştu.