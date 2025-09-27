Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 09:42:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’nin New York şehrinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’deki temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek için bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

