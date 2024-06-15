Hakan Fidan: 'Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlıdır'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı için Bürgenstock kasabasına geldi.

AA/İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 20:45
Hakan Fidan: 'Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlıdır'
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı için İsviçre'nin Bürgenstock kasabasına geldi.

Zirvenin yapılacağı otele giriş yapan Fidan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı.

Bakan Fidan, liderlerle basına poz verdikten sonra konferansın yapılacağı salona geçti.

"SONUÇ ODAKLI OLMALI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bu zirve sonuç odaklı olmalı. Kapsayıcı bir stratejiye ihtiyacımız var.

Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlıdır" dedi.

Fidan ayrıca, İsviçre'deki Ukrayna barış zirvesinin, çatışmanın diğer tarafı Rusya'nın da katılması halinde 'daha sonuç odaklı' olacağını söyledi.


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