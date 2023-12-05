Hakan Fidan'dan ilginç savunma: 'İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 20:41

Güncelleme: 05.12.2023 - 20:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gazze'ye yönelik saldırıları süren İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a soru önergesi yöneltti.

"ASKIYA ALINACAK MI?"

Tanal, Hakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"İsrail devleti ile diplomatik ilişkiler askıya alınacak mıdır? İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı insanlık dışı muamelelere tepki olarak Bakanlığınızca uygulanan yahut uygulanması öngörülen herhangi bir yaptırım var mıdır? Yaptırım uygulanmasına yönelik bir karar alınmamış ise bunun gerekçesi nedir?"

"BASKI OLUŞTURMAK İÇİN YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ..."

Fidan ise, Tanal'a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin, barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, Büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırılarını durdurmada kifayetsiz kaldığı bir ortamda, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak amacıyla yoğun bir temas trafiği yürütmekteyiz."