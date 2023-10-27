Hakan Fidan'dan flaş 'İsrail' mesajı: 'Bir tercih yapmak zorunda...'
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilere baskı ve zulüm İsraillilere barış getirmedi, getirmeyecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı
Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan, İsrail'e seslenerek, "İsrail bir tercih
yapmak zorunda. Filistinlilere baskı ve zulüm İsraillilere barış getirmedi,
getirmeyecek. İsrail bunu yapmazsa kendisini daha da büyüyen bir şiddet ortamı
ve sarmalının içinde bulacaktır. Türkiye olarak sağduyu telkin ediyoruz"
dedi.
Fidan şöyle devam etti:
"Krizin yayılmasını önlemeliyiz, aksi halde daha kötüsü
olur. İsrail uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Yegane çözüm için 67
sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız egemen Filistin devleti
hayata geçirilmeli. Garantörlük mekanizmasında bölgedeki Müslüman ülkelerinin
de aktif rol üstlenmelerini arzu ediyoruz. Türkiye olarak çabalarımızı bu
yapıcı anlayışla sürdüreceğiz. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması
için çaba sarf edilmelidir. Biz hiçbir zaman zulme ortak olmadık, olmayacağız.
İsrail’den istediğimiz, barış çağrımıza kulak vermesidir."
DANİMARKALI BAKAN'IN 'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' SÖZLERİ
Danimarkalı bakanın 'Hamas terör örgütüdür' ifadesine yanıt
veren Fidan, "Terörle ilgili yorumlarımızda farklılıklar var. Bizim terör
örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü başka ülkeler terör örgütü olarak
tanımamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan devlet
sisteminde siyasal parça olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı
kendilerine söyledik. Ama bu sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz anlamına
gelmiyor, en başında kınadığımızı söyledik" dedi.
RASMUSSEN: TÜRKİYE, BÖLGE POLİTİKASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTÖR
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise "Bu ziyareti büyük bir istekle bekledim. Birkaç ay içerisinde yoğun temaslarımız gerçekleşti. Toplantı son derece yararlıydı. Çok açık ve yapıcı biçimde bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda çok bilgilendirici bir toplantıydı. Danimarka ve Türkiye yakın müttefikler. Her zaman bakış açıklarımız örtüşmese bile ikili ilişkilerimiz daha da gelişecek. Türkiye bölge politikasında çok önemli olan bir aktör" dedi.
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