Hâkim ve personel adliye binasından koşarak kaçtı!
Hâkim ve personel adliye binasından koşarak kaçtı
İzmir’deki yakalama kararları ve gözaltılara itiraz için adliyeye gelen avukatlar, sulh ceza hâkimi ve personelinin dilekçeleri teslim almamak için adliye dışına çıktıklarını iddia etti. İtirazları almamak için sulh ceza hâkimliği personelinin adliyeden terk etmesi üzerine avukatlar dilekçeleri kapıya yapıştırdı.
İzmir Barosu, hukukun üstünlüğünü savunmakla yükümlü olan yargı makamlarının, en temel görevlerini yerine getirmekten kaçındığını dile getirerek “Adalet, savunmayı susturarak değil, hukukun gereğini yerine getirerek sağlanır” şeklinde bir açıklama yaptı.
Avukat Uzay Erbek sosyal medya hesabından, “Önce sulh ceza hâkimi, ardından kalem çalışanları nöbetçi olmalarına karşın itiraz dilekçelerimizi almayacaklarını söyleyerek koşarak adliyeyi terk ettiler. Bu yaptıkları suçtur ve hukuka aykırıdır” dedi.
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