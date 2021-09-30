Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan, 1008 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. 27 Eylül 2021 tarihinde ad çekme sonucuyla gerçekleştirilen atamaya göre, 1008 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı. Atamaların, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
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