'Hakim ve savcılar terörle mücadele etmez'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

Savcılar ve hâkimler terörle mücadele eden kişi sayılıyor mu konusu tekrardan gündeme gelirken, hukukçular, savcı ve hâkimlerin “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisi” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP milletvekili hukukçu İlhan Cihaner, “İstanbul cumhuriyet başsavcısının kim olduğunu zaten biliniyor. Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Büyükşehirlerin başsavcıları zaten medyanın ve kamunun ilgi alanındadır. Tartışılır, gazetelerde yazılır. Bunlar yazılırken geçmiş görevleri, baktıkları davalar gündeme gelir. Bu da hem kamuoyu ilgilendirir hem de basın özgürlüğü çerçevesinde anayasaya uygun bir hem haktır hem de görevdir” dedi.

Cihaner, “Hâkim ve savcılar terörle mücadele etmezler. Hâkim ve savcılar yasanın hukukun kendilerine verdikleri çerçevede tarafsız ve bağımsız olarak hareket edip kanundaki eylemle, kanundaki yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağına karar verirler. Dolayısıyla bu aynı zamanda hâkim savcıyı memurlaştıran, doğrudan doğruya devletin bir aparatı haline getiren, günümüzde de hükümetin bir aparatı haline getiren bir yaklaşımdır. Hâkimsavcı tarafsız, bağımsız diyorsak bunun adı mücadele olmaz. Hâkim-savcı kesinlikle mücadele değil, kanunun verdiği yetki ve görevler çerçevesinde adaleti gerçekleştirmeye çalışırlar” ifadelerini kullandı.

‘İSİMLERİ YAYIMLANIYOR’

Eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan ise “Yargıç ve savcılar terörle mücadele eden bir personel olamaz. Onların görevi kimin haksızlığı kimin haksız olduğuna karar vermektir. Zaten terörle mücadele eden personelin ise o mücadele içinde olacağı için adı, soyadı, kimliği gizlidir. Yargıç ve savcıların adları resmi gazetede yayımlanır” diye konuştu.