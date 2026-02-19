Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakkari'de başından silahla vurulmuş halde bulunan gençten acı haber... İntihar mı saldırı mı?

Hakkari'de başından silahla vurulmuş halde bulunan gençten acı haber... İntihar mı saldırı mı?

19.02.2026 10:34:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Hakkari'de başından silahla vurulmuş halde bulunan gençten acı haber... İntihar mı saldırı mı?

Yüksekova ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki Ferhat Gezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğunun tespiti için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Güngör Mahallesi'ndeki Ak Mercan mevkiinde dün öğle saatlerinde silah sesi duyan çevre sakinleri, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin Ferhat Gezen (23) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gezen'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı haber alan Gezen'in yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğunun tespiti için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #hakkari #silahlı saldırı #Ölüm

İlgili Haberler

Hafif ticari araca silahlı saldırı: 19 yaşındaki Yiğit öldü, ağabeyi yaralı
Hafif ticari araca silahlı saldırı: 19 yaşındaki Yiğit öldü, ağabeyi yaralı Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Yiğit Mırık (19) hayatını kaybetti, ağabeyi Emirhan Mırık (25) yaralandı.
Sultangazi'de dehşet! Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı: 5 şüpheli yakalandı
Sultangazi'de dehşet! Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı: 5 şüpheli yakalandı Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı tespit edilen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Maskeli saldırganlar iki kardeşe kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralı var!
Maskeli saldırganlar iki kardeşe kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralı var! Samsun’da maskeli 2 kişinin motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.