Hakkari'de kardan duvarlar: 6 metrelik karla zorlu mücadele!

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren kış koşulları, özellikle Hakkari ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan askeri üs bölgeleri için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.





KAR KALINLIĞI 6 METREYİ AŞTI

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için iş makineleriyle bölgeye intikal etti. Rakımın yüksek olduğu bölgelerde rüzgârın da etkisiyle oluşan kar birikintileri, yer yer 6 metreyi geçti. İş makinelerinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, adeta karın içinde tüneller açarak ilerledi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Zorlu coğrafyada yürütülen dev mesai, karla mücadele ekiplerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin devasa kar kütleleri arasında kaybolduğu ve ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf edildiği görüldü. Uzun uğraşlar sonucu yolların ulaşıma açıldığı, bölgede yol genişletme çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

ARDAHAN’DA KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kışın etkisini hissettirdiği bir diğer il ise Ardahan oldu. Kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek rakımlı köylerde yerini kara bıraktı. Özellikle merkeze bağlı Yaylacık ve Tepesu köylerinde etkili olan yağışın ardından tepeler tamamen beyaza büründü. Bahar aylarında gelen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken yüksek kesimlerde ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu.