Hakkari'de taşkın nedeniyle yol kapandı: Yolda kalan cenaze kepçeyle taşındı

Hakkari’de son iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından Şemdinli–Derecik karayolu taşkın nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı. İki gün boyunca kapalı kalan yolda yurttaşlar iş makineleriyle taşındı.

Taşkının etkili olduğu bölgede en dikkat çeken olaylardan biri cenaze nakli sırasında yaşandı. Derecik ilçesine bağlı Ortaklar Köyü Örencik mezrasında yaşayan 18 yaşındaki Musa Dayan, yaklaşık 3 ay önce yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Dayan’ın cenazesinin köyüne götürülmesi, yolun kapalı olması nedeniyle mümkün olmadı. Bunun üzerine yetkililerden yardım istendi ve bölgeye iş makinesi sevk edildi. Gönderilen kepçeye yerleştirilen cenaze, yakınlarıyla birlikte taşkın bölgesinden kontrollü şekilde karşıya geçirildi. Zorlu geçişin ardından Musa Dayan’ın cenazesi Örencik mezrasında toprağa verildi.

İKİ GÜN KAPALI KALDI

Öte yandan, bölgede etkisini sürdüren yağışların dün akşam saatlerinde azalmasıyla birlikte Şemdinli–Derecik karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun, taşkın nedeniyle yaklaşık iki gün kapalı kaldığı belirtildi.