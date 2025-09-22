Hakkari'de tehlikeli gerginlik: DEM Parti'den 'provokasyon' açıklaması

Hakkari'de özel bir otomobil içinde bulunan ve askeri personel oldukları belirtilen üç kişi, iddiaya göre araçla kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşırken çevredekileri de taciz etti.

Bunun otomobilin etrafında toplanan bir grup araçtakilere saldırıda bulundu. Ellerine geçirdikleri ne varsa araca fırlatan gruba çevredekiler engel olmaya çalıştı.

YÜKSEK ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİNE EL KONULDU

Yerel haber sitesi Ajans30’un aktardığına göre ise araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün yapılan alkol testinde 162 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü halde direksiyon başına geçen sürücünün ehliyetine el konulurken aracın da kullanım amacı dışında modifiye edilerek tasarlandığı tespit edildi. Bunun üzerine araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Hem alkollü sürücü hem de saldırıya karışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

DEM PARTİ: KABUL EDİLEMEZ PROVOKASYON

Olaya ilişkin resmi makamlardan açıklama gelmezken DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise şu açıklamayı yaptı:

"Dün Hakkari çarşı merkezinde bazı güvenlik görevlilerinin yüksek sesle ayrımcı müzikler açarak tur atması, ardından halkımıza yönelik sözlü taciz ve saygısızlıklarda bulunması kabul edilemez bir provokasyon olmuştur. Halkın huzurunu ve güven duygusunu hedef alan bu tutum, kamu görevi ile bağdaşmayan keyfi davranışların somut bir örneğidir. Görevi güvenliği sağlamak olanların, halkı rahatsız etmeye ve tahrik etmeye yönelmesi, kentimizin toplumsal barışını zedelemektedir.

Bu tür davranışlar, güvenlik sorumluluğunu istismar eden keyfi yaklaşımlardır ve toplumsal barışa ciddi zarar vermektedir. Kamu görevi yürütenlerin sorumluluğu, halkın huzurunu sağlamak iken nefret ve ayrımcılığı körükleyen bu provokatif girişimler, yalnızca güvensizlik ve gerginlik yaratmaktadır."