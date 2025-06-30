Hakkari’deki depremin ardından Naci Görür’den kritik uyarı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüküğünde deprem meydana geldi.



Kandilli, depremin saat 19.14'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Şemdinli ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ETKİSİ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Depremin Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda meydana geldiğini belirten Görür, söz konusu depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle yaşandığını vurguladı.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle."



