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Hakkari’nin telefon kodu kaç? Hakkari’nin alan kodu kaç?

Hakkari’nin telefon kodu kaç? Hakkari’nin alan kodu kaç?

16.07.2025 15:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hakkari’nin telefon kodu kaç? Hakkari’nin alan kodu kaç?

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en doğusunda yer alan Hakkâri, dağlık yapısı, yüksek yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehirdir. Telefonla iletişimde ise Hakkari’nin kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Hakkari’nin telefon kodu kaç? Hakkari’nin alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Hakkari, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Hakkari'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Hakkari’nin telefon kodu kaç? Hakkari’nin alan kodu kaç?

HAKKARİ'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Hakkari iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0438’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Hakkari için bu kod 438 olarak belirlenmiştir.

HAKKARİ'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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