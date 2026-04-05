Hakkari-Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı

5.04.2026 13:56:00
DHA
Hakkari-Şırnak karayolu düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Hakkari-Şırnak karayolunun Sarakutra-Serbesta bölgesinde yola çığ düştü.

Karayolu, düşen çığr nedeniyle kapandı.

Yolun açılması için bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kapanan yolun açılması için yoğun çalışması sürüyor.

