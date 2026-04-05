Hakkari-Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak karayolunun Sarakutra-Serbesta bölgesinde yola çığ düştü.
Karayolu, düşen çığr nedeniyle kapandı.
Yolun açılması için bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kapanan yolun açılması için yoğun çalışması sürüyor.
