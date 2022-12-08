Hakkari Valiliği'nden MHP İl Başkanı Özbek'in isminin karıştığı silahlı yaralamayla ilgili açıklama
Hakkari'de bir kişinin tabancayla yaralandığı kavgada olaya MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in de karıştığı iddialarına ilişkin valilikten açıklama geldi. Valilik tarafından olayın, sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi MHP İl Başkanı Fatih Özbek ile ilgisinin olmadığı, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.
Hakkari Kent Park'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, N.E. ile İ.A. tartıştı. Tartışma büyüyünce İ.A. üzerinde taşıdığı tabancayla 3 kez ateş edip N.E.'yi yaraladı.
Olayın duyulmasıyla kavga eden kişilerin yakınları bölgeye geldi. Taraflar arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü, çok sayıda iş yerinin camları kırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı dağıtırken, İ.A. yakaladı. Yaralanan N.E. ise sağlık ekibi tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan N.E., müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
'MHP'Lİ BAŞKAN' İDDİASININ ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Olayın, MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in silahla bir kişiyi yaraladığı iddiası ile sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Hakkari Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"07.12.2022 günü bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları tarafından Hakkari MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in ateşli silah kullanmak suretiyle bir şahsı yaraladığı şeklinde asılsız iddialar paylaşılmaktadır. Kimliği belirli iki şahıs arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu ateşli silahla yaralama olayı gerçekleşmiş olup, konunun şüphelisi olaydan kısa zaman sonra yakalanmış, adli tahkikata başlanılmıştır. Bahsi geçen olayla MHP İl Başkanı Fatih Özbek’in bir ilgisi yoktur. Ayrıca bu konu kasıtlı olarak kullanılarak huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan şahıslar hakkında gerekli adli süreç başlatılmıştır."
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