Hakkari Yüksekova'da çile dolu okul yolu
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde okula giden öğrencilerin çamur çilesi baharda da sürüyor. Acil çözüm bekleyen köylüler “Artık çilemizi birileri görsün. Çocuklar derste olacakları saatte çamurlu yolda yürüyorlar” dedi.
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Bağdaş köyüne bağlı Tatlıcak mezrasındaki öğrencilerin kışın kar, baharda da çamur çilesi bitmiyor.
Okula giden öğrencileri canından bezdiren çamurlu yol sorununa köylüler acil çözüm bekliyor. Taşıma eğitim sistemiyle mezraya sekiz kilometre mesafede olan Susütü Ortaokulu’na sabah gidip akşam dönen 30 öğrenci, bataklığa dönüşen yol ulaşıma elvermeyince servislerine yetişmek için 2-3 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Zaman zaman çamura saplanan okul servislerinin yardımına yetişen köylü kadınlar, “Artık çilemizi birileri görsün. Çocuklar derste olacakları saatte çamurlu yolda yürüyorlar” dedi.
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