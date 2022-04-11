Hakkari Yüksekova'da çile dolu okul yolu

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde okula giden öğrencilerin çamur çilesi baharda da sürüyor. Acil çözüm bekleyen köylüler “Artık çilemizi birileri görsün. Çocuklar derste olacakları saatte çamurlu yolda yürüyorlar” dedi.

Yusuf Ziya Cansever
11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00
Hakkari Yüksekova'da çile dolu okul yolu
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Bağdaş köyüne bağlı Tatlıcak mezrasındaki öğrencilerin kışın kar, baharda da çamur çilesi bitmiyor.

Okula giden öğrencileri canından bezdiren çamurlu yol sorununa köylüler acil çözüm bekliyor. Taşıma eğitim sistemiyle mezraya sekiz kilometre mesafede olan Susütü Ortaokulu’na sabah gidip akşam dönen 30 öğrenci, bataklığa dönüşen yol ulaşıma elvermeyince servislerine yetişmek için 2-3 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Zaman zaman çamura saplanan okul servislerinin yardımına yetişen köylü kadınlar, “Artık çilemizi birileri görsün. Çocuklar derste olacakları saatte çamurlu yolda yürüyorlar” dedi.


eğitim Yüksekova Tatlıcak mezrası Bağdaş köyü

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