Hakkari’de 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi
Hakkari’nin Çukura ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olan 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çukurca ilçesi Köprülü Yol Kontrol Noktası’nda, yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan Irak plakalı bir araçta arama yapıldı. Hareketlerinden şüphelenilen Irak uyruklu şahsın yapılan kaba üst aramasında, 2 adet piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olan 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.
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