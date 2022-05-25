Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama
Hakkari'de, 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle polisin Van'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2018'de Hakkari'de 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ARAMA KAYDI VARMIŞ
Şüphelilerden 1'i hakkında 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlendi.
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