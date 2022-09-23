Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Hakkari'de, yakınlarının dünden beri haber alamadığı Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Yücedağ, gece de mahalleli ve yakınları tarafından sokaklarda el fenerleriyle arandı.
Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ, dün öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ın kaybolduğundan endişelenen yakınları, jandarma ve polise başvurdu.
Yücedağ ailesi ve yakınları, mahalleli ile birlikte gece sokaklarda el fenerleriyle Alzheimer hastası kadını aradı ancak bulamadı. Jandarma ve polis ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı.
"GİTMEDİĞİMİZ, SORMADIĞIMIZ YER KALMADI"
Annesini her yerde arayan Osman Yücedağ, "Komşularımızla birlikte dünden beri annemi arıyoruz. Gitmediğimiz, sormadığımız yer kalmadı ancak annemin izine rastlamadık. Durumu jandarma ve polise de bildirdik. Bugün de sabah saatlerinde ilçenin tamamında inşaat ve çalıların arasında aramaya çalışıyoruz. Annemi bulanların bize haber vermelerini istiyoruz" dedi.
ARAMALARA AFAD DESTEĞİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yakınlarının dünden beri haber alamadığı, kayıp Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için sürdürülen arama çalışmalarına, jandarma ve polisin yanı sıra AFAD ve Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı.
Dün akşamdan beri mahallelinin de katıldığı çalışmalarda annesini arayan Osman Yücedağ, "Komşularımızla birlikte dünden beri annemi arıyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Şu ana kadar bir ize rastlamadık. Bulanlar insanlık namına bize haber versinler" dedi.
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