Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası kadın, 6 gündür aranıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:53

Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ın kaybolduğunu düşünen yakınları hemen jandarma ve polisi arayarak haber verdi.

Yücedağ ailesi ve yakınları, mahalleli ile birlikte ilk gün gece sokaklarda el fenerleriyle kadını aradı ancak bulamadı. Jandarma, polis , AFAD ve Zabıta ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin 6 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanılmadı.

'AİLE OLARAK PERİŞAN OLDUK'

Eşinden haber alamadığını belirten Muzaffer Yücedağ(76), “Eşim, en son 6 gün önce bana öğle yemeği verdikten sonra evden ayrıldı. Yemeğin ardından ben uyuyakalmışım. Uyandığımda eşimin evde olmadığını fark ettim. Normalde evden çıkmazdı. Bunun üzerine çocuklarımı aradım. Onların yanında da değildi. Çocuklarımın da haberi olmadığını söylemesi üzerine, ilk gün komşularımızda birlikte arama çalışması yaptık. Haber alınamayınca da jandarma ve polise de haber verdik. Eşimin bulunması için herkes seferber oldu. Ancak şu ana kadar izine rastlamadık. Ailece perişan olduk. Arama çalışmalarında bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



