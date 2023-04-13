Hakkari'de sağanak yağış köprüleri yıktı, köy yolları ulaşıma kapandı: Eğitime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 20:56

Güncelleme: 13.04.2023 - 20:56

Hakkari ve çevresinde 2 günden buyana etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. İki gündür aralıksız yağan yağmur sonrası birçok bölgede oluşan sel nedeniyle işyeri, bahçe ve köprüler zarar gördü yollar ulaşıma kapandı. Şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yaklaşık iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Ferhat Yılmaz isimli vatandaş, "Yağışlardan dolayı ilçemizde ve köylerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gördüğünüz gibi Orta Mahallede köprümüzün hemen tümüyle yıkılmaz üzere. Yan kenarları çok hasar görmüş durumda. Dün akşam elektriklerimiz gitti. Elektrik direklerimiz yıkıldı. Yaklaşık 4-5 köy ulaşımı sağlanan Yeşilova Köprüsü yıkılmış, şuan trafiğe kapatılmış durumda" dedi.

DERECİK'TE YARIN DA OKULARA SAĞANAK TATİLİ

Yağış nedeniyle ilçe genelinde bugün tatil edilen ilk, ortaokul ve liselerde eğitime yarın 1 gün ara verildi. Hakkari kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağmur yağışı, bazı bölgelerde heyelan ve sele neden oldu. Heyalanın kapattığı Derecik-Şemdinli kara yolu bugün ulaşıma açılırken, Yeşilova Köyü'ndeki yol ise heyalan nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ve Derecik Belediye ekipleri, heyelanın kapattığı yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Yolgedik Köyü'deki arı kovanları da büyük zarar gördü.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, heyalanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Işık'tan bilgi aldı. Yağış nedeniyle ilçe genelinde bugün tatil edilen ilk, orta öğrenim ve liseler yarın için (14 Nisan'da) eğitim öğretime bir gün ara verildi.

VALİLİKTEN SEL VE HEYELAN AÇIKLAMASI

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sel ve heyelanın vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunurken, valilik ise sağanak sonrası selden zarar gören yerleşim yerleriyle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz geneli 33 köy ve 4 mezra olmak üzere, toplam 37 yerleşim yerinin etkilendiği ekiplerimizce tespit edilmiş olup; 5’i merkez, 18’i Çukurca, 11’i Yüksekova ilçesi olmak üzere toplam 34 yapı için AFAD’a hasar tespit başvurusu yapılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yağışlardan dolayı ilimiz genelinde can kaybımız ve yaralımız bulunmamakla birlikte; yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza yönelik ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından gerekli yardım çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi, Hakkari Belediyesi ve özel sektörden temin edilen araçlarla yağıştan olumsuz etkilenen yerleşim yerlerine ilk anlardan itibaren müdahale edilmiş, halen çalışmalarımız devam etmektedir. Olumsuz durumlar ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir."