Hakkari'de trafik kazası: 3 yaralı

04 Ekim 2022 Salı, 22:58

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi.

Yol şantiye işçileri taşıyan Furkan G. idaresindeki Toyota Hilux kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayalıklara çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan sürücü, Furkan G. ile yanında bulunan Rojhat A. ve Necati İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Derecik Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

