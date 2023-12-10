Hakkari'de yol kontrolünde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nde, yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 20:05
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yol kontrolleri yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.


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