Hakkari’deki parka çirkin saldırı
Hakkari’de vatandaşların oturup dinlenmeleri, sohbet edip piknik yapmaları amacıyla oluşturulan parka konulan kamelya, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi.
Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaz aylarında kentin birçok mahallesinde bulunan onlarca park yeniden onarılarak halkın hizmetine sunulmuştu. Biçer Mahallesi İŞGEM Hisaş’taki parkta vatandaşların oturup dinlenmeleri, sohbet etmeleri ve piknik yapmaları amacıyla konulan kamelya ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi.
Halkın nefes aldığı ortak yaşam alanlarına yapılan çirkin olay, parka giden vatandaşların tepkisini topladı. Kamelyaları tahrip ederek ısınma amaçlı kullanan şahısların yakalanması için araştırma başlatıldı.
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