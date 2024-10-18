Hakkari'deki 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda flaş karar!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü memur 5 kişi tutuklandı.
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve başka adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü MEMUR
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü memur 5 kişi "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Etiketler: #belge #Operasyon #sahtecilik #hakkari
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