Hakkında 39 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 39 yıl 8 ay ceza ile aranan zanlıyı yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, K.K.’yi yakalamak için operasyon başlatıldı.
Ekipler 39 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı K.K.’yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı
- 'Katilin Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
- İBB Bağdat Caddesi'ni yeniliyor