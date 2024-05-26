Hakkında 39 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 39 yıl 8 ay ceza ile aranan zanlıyı yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:50
Hakkında 39 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, K.K.’yi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Ekipler 39 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı K.K.’yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.


Bursa haberleri Hapis Cezası haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

'Kıyma çekme yeri’ cinayetine müebbet hapis cezası

'Kıyma çekme yeri’ cinayetine müebbet hapis cezası
Gerçek avukatların isimleriyle milyonlarca liralık vurgun: Yüzlerce yıla kadar hapisleri istendi

Gerçek avukatların isimleriyle milyonlarca liralık vurgun: Yüzlerce yıla kadar hapisleri istendi
Son Dakika... Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi

Son Dakika... Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu
Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'sokak hayvanları' kararı: Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'sokak hayvanları' kararı: Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız
F1 Monako Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in oldu

F1 Monako Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in oldu