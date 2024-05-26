Hakkında 39 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:50

Güncelleme: 26.05.2024 - 09:50

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, K.K.’yi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Ekipler 39 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı K.K.’yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.