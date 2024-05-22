Gerçek avukatların isimleriyle milyonlarca liralık vurgun: Yüzlerce yıla kadar hapisleri istendi

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:18

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:22

Kendilerini avukat ya da avukat çalışanı olarak tanıtan ve gerçek avukatların isimlerini ve sicil numaralarını kullanarak yurttaşları arayıp, haklarında icra borcunun bulunduğunu, ödeme yapmamaları halinde icra takibi başlatılacağını söyleyerek, milyonlarca lira dolandıran suç örgütü lideri, yönetici ve üyeleri hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 3'ü avukat 46 kişi müşteki, 5'i örgüt yöneticisi toplam 49 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Oğuzhan Aksakal'ın örgüt lideri, Bülent Ergün, Neval Tırıl, Metehan Kutlay ve Hamdi Kerem Yılmaz ise örgüt yöneticileri oldukları değerlendirildi. 47 eylemin ayrı ayrı anlatıldığı iddianamede, sanıklardan 13'ünün firari olduğu kaydedildi.

GÖNDERİLEN MESAJ AYNI

İddianamede ifadeleri bulunan mağdurlar, tanımadıkları numaralardan kendilerine, "Dosyanız, icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna aktarılacaktır. Detaylı bilgi için arayınız" şeklinde mesaj geldiğini, mesajın geldiği numarayı aradıklarında ise karşılarındaki kişilerin kendilerini avukat, avukat çalışanı ya da arabulucu olarak tanıttıklarını, isimleri araştırdıklarında ise gerçek kişiler oldukları için inandıklarını ifade ettiler. Şüpheliler ise iddianamede yer alan ifadelerinde suçlamaları kabul etmediler.

LİDER VE YÖNETİCİLERE 206 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, örgüt lideri olduğu belirtilen Oğuzhan Aksakal ile örgüt yöneticileri Bülent Ergün, Neval Tırıl, Metehan Kutlay ve Hamdi Kerem Yılmaz'ın, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı toplamda 101 yıldan 206 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Adem Ergen, Ömer Faruk Kireç, Serdar Güllü, Samed Pulaş ve Abdullah Sezgin'in, 'suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 6 yıl ile 114 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 39 sanık hakkında da 'suç örgüte üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisleri talep edildi. Firari sanıklar hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Önceki gün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanıklardan bazıları, mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Dolandırıcılık olayında isimleri kullanılan ve dosyada müşteki olarak yer alan üç avukat, davaya katılma talebinde bulundu. Duruşma savcısı, avukatlar ve İstanbul Barosunun, 'suçtan doğrudan zarar görmedikleri' gerekçesiyle reddedilmesini talep etti. Savcının bu talebine avukatlar tepki gösterdi. Bazı sanıkların da savunmalarının alınmasının ardından, mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.