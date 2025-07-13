Hakkında ev hapsi kararı verilen Abdurrahman Tutdere’den gazetemize mesaj: Asıl kelepçe Adıyaman halkına vuruldu

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet’e konuştu.

“Gözaltı süreci boyunca Adıyaman’ımız ile dayanışma içerisinde olan ülkemizin vicdanı Cumhuriyet gazetesine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyen Tutdere, “31 Mart seçimlerinde halkın yüzde 50 oyu ile seçilen bir belediye başkanı olarak soyut hukuki dayanaktan yoksun bir iddia ile gözaltına alındım. Ve görevden uzaklaştırıldım” dedi. “Şu an konutumdan kelepçe ile çalışmalarıma devam ediyorum” diyen Tutdere, “Bu kelepçe depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman halkına vurulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘HALK KABUL ETMEYECEK’

Tutdere sözlerine şöyle devam etti: “Bu hukuksuz uygulama bir an evvel sonlanacağına ve halkımıza hizmet etmenin yollarının açılacağına inanıyoruz. Adıyaman halkı bu haksızlığı kabul etmiyor. Etmeyecektir. Tüm tutuklu belediye başkanlarımızın bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”