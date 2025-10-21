Hakkında fezleke hazırlanan CHP'li Bulut: 'İsmim iftiranameye monte edilmeye çalışılıyor'

CHP'li 7 başkanın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Beşiktaş" ya da "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 ay sonra hazırlanan iddianamede, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında dokunulmazlıkları bulundukları gerekçesiyle fezleke düzenlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bulut, "İsmimin, hiçbir somut delile dayanmayan iddianame görünümlü bir iftiranameye asılsız biçimde monte edilmeye çalışıldığını görüyorum. Bu operasyonel metin, tamamen Sarayın yargı kolunun kumpasından; yalan, iftira ve kurgudan ibarettir" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara şu yanıtı verdi:

"İsmimin, hiçbir somut delile dayanmayan iddianame görünümlü bir iftiranameye asılsız biçimde monte edilmeye çalışıldığını görüyorum. Bu operasyonel metin, tamamen Sarayın yargı kolunun kumpasından; yalan, iftira ve kurgudan ibarettir.

Söz konusu iftiraname, hukukun değil siyasetin kaleminden çıkmış; adalet duygusunu değil, siyasi saikleri rehber edinmiş bir metindir. Hiç bir somut delile dayanmayan bu kurgusal senaryodaki amaç, gerçeği çarpıtmak ve toplumu yanıltmaktır.

Bu beyhude çabanın esas amacının, iktidar yürüyüşümüze gölge düşürmek olduğu tüm toplum nezdinde aşikardır. Bu altı boş, mesnetsiz, çürük iddialarla siyaseti kirletmek ve muhalefeti susturmak isteyenlerin çabası beyhudedir. Hayatım boyunca siyaseti dürüstlük ve şeffaflık üzerine inşa ettim. Bugüne kadar başkasına ait tek bir kör kuruşa minnet etmedim, etmem de…

Gerçekleri çarpıtmakla, iftira atmakla, insanların onuruna saldırmakla kimse kendi kirliliğini gizleyemez. Hiç kimse, bu kirli oyunlarla ne beni ne de Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratabilir. Konuya ilişkin hukuki süreçleri başlattığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla…"