Hakkında verilen AİHM kararı ve tahliye talebi gündem olmuştu: Selahattin Demirtaş'tan sürece dair yeni açıklama

AİHM’in üçüncü kez ihlal kararı vermesinin ardından DEM Parti, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası tutukluları için tahliye başvurusu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN YENİ MESAJ: "KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Gelişmeler devam ederken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Edirne'ye giderek Demirtaş'a ziyarette bulundu.

"Edirne'deyim. Dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Bütün yurttaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler" diyen Tanrıkulu, Demirtaş'ın mesajını şu ifadeler ile aktardı:

"Selahattin Demirtaş içinde olduğumuz süreci dikkatle takip ettiğini, Türkiye'de barışın sağlanması ve bunun kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiğini, katkı sunduğunu ve bunu sunmaya devam edeceğini belirtti."

Tanrıkulu ardından, "Tekrar güzel günlerde, barış dolu günlerde ve adaletli günlerde buluşma dileğini iletti" ifadelerini kullandı.