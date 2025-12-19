Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şevval Şahin'den açıklama geldi

19.12.2025 15:02:00
Haber Merkezi
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü model Şevval Şahin, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, "Gerekli girişimleri yapmayı amaçlıyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine dün sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakılırken hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, Instagram hesabından açıklama yaptı.

"HABERLERİ YENİ GÖRÜYORUM"

İngiltere'de olduğunu duyuran Şahin, Türkiye'ye döndüğünde gerekli açıklamaları ve girişimleri yapacağını kaydetti.

Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Burdaki işlemlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum" dedi.

