Hakkında yakalama kararı vardı: Evinde asılı halde ölü bulundu!

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin birinci katında yaşandı.

YAKALAMA KARARI VARMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı sivil polis ekibi, hakkında yakalama kararı olan Akif Yüksel’in (38) evine geldi.

Zile basan polis, şahsın kapıyı açmaması üzerine eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU!

Adrese gelen itfaiyenin uzattığı araç merdiveniyle balkondan eve giren polis ekibi, Yüksel’i, evin koridorundaki kalorifer borusunda asıla halde buldu.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Akif Yüksel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.