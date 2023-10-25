Haklarında arama kararı bulunanlar da var... 7 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:39

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:39

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda O.B., P.C., P.U., E.P., S.Ş., R.A. ve E.Ö. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!

7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçlarından haklarında yakalama kararı olan E.Ç. ve B.T.'yi saklandıkları adreste yakalandı.

2 şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.