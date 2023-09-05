Haklarını arayan maden işçilerinin aileleri Yıldızlar SSS Holding binasına gitti

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Maden işçileri içeride mücadele ederken 120’ye yakın işçi ailesi de dün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yıldızlar SSS Holding binasına giderek ocaktaki yakınları için yetkililerle görüştü.

Ailelerin kendi aralarında seçtiği üç temsilci ve Türkiye Maden İşçi Sendikası yetkililerinin holdingin İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Aydın Şişman ile yaptıkları görüşme de sonuçsuz kaldı.

Sendika yetkilisi ve aile yakınları görüşmeye ilişkin Cumhuriyet’e yaptıkları açıklamada, “Bize ‘Saha ruhsatımız yok, saha ruhsatımız olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor’ dediler. Tazminatları 6 taksitle ödeyebileceklerini söylediler. Hiçbir sonuç alamadık. Nasıl geldiysek elimiz boş öyle geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU ÜCRETSİZ İZİN"

Greve ilişkin Doruk Madencilik’ten 4 gün sonra yapılan basın açıklamasında ise şöyle dendi:

"Yunus Emre Termik santralı için kömür üreteceğimiz ruhsat sahaları 9 aydır üzerimize devir edilmemiştir. Şirketimiz 9 ay boyunca ruhsatların devrinin gerçekleşeceği düşüncesiyle 270 yeraltı maden işçisini istihdam etmiştir. Gelinen aşamada, işçilerin istihdamını mümkün kılacak kömür sahalarının tarafımıza devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle zorunlu ücretsiz izin kullandırma gereği doğmuştur. Çalışanların söz konusu tazminat alacaklarının da 6 eşit taksit şeklinde Ekim 2023 itibarıyla ödeneceği tarafımızca taahhüt edilmiştir. Ruhsatlarının tarafımıza devrinin gerçekleşmesi durumunda işçilerimiz tekrar işbaşı yapabileceklerdir.”

Sağlık durumlarının giderek kötüleştiğini söyleyen bir maden işçisi, “İyi haber alamadıkça moralimiz daha da bozuluyor. Basın açıklamasından sonra daha da kötü olduk. Emeğimizi, hakkımızı gasp ediyorlar” dedi.

"DÜZENLİ MAAŞ ÖDEMEDİLER"



Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise şirketten yapılan basın açıklamasına ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Şirket burayı tam 2 yıl denetledi. Şirkete işçi hakları için kenara para ayırmak lazım diye tebliğ ettik. Ama öyle bir şirket ki hiçbir zaman düzenli maaş ödemediler. Şimdi ruhsatı bahane etmesinler. Şirket 2 yıldır neden denetledi o zaman burayı madem böyleydi almasalardı bu bizim sorunumuz değil” dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamayı madencilere ilettiğini söyleyen Kocabıyık, “9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatının herhangi bir garantisi yok. 6 eşit taksitler halinde ödenecek dendi ama 9 aydır ödenmeyen para 6 ayda nasıl ödenecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) burayı devrettiğinde işçi haklarını komple kapatması gerekirken bizleri buraya peşkeş çektiler. İşçilerin ortalama 450 bin TL alacağı varken ben bu eylemi nasıl bitireceğim” ifadelerini kullandı.

