Hakmar ve Tatbak'a 'FETÖ' operasyonu: Zeki Doruk'un kasası açıldı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.

Operasyonlarda, zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk dahil 26 kişi gözaltına alındı.

FETÖ VASİYETNAMESİ

DHA'nın aktardığına göre, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasadan malvarlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.

Zincir marketler hakkında FETÖ bağlantılı kişilerin istihdam edildiği ve Doruk'un "Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

TOPLAM 22 ŞİRKETE KAYYUM

FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesi ile Zeki Doruk’un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

1- UNKAR GIDA

2- HAKET HAYVANCILIK

3- YUMTAT GIDA

4- YZK EŞMEKAYA TARIM

5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK

6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.

7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.

8- RENÇBER BAKLİYAT

9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK

10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL

11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK

12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK

13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK

14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET

15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.

17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

20-HAKMAR GIDA

21-HAKMAR MAĞAZACILIK

22-TATBAK GIDA