Hakmar ve Tatbak'a 'FETÖ' operasyonu: Zeki Doruk'un kasası açıldı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.
Operasyonlarda, zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk dahil 26 kişi gözaltına alındı.
FETÖ VASİYETNAMESİ
DHA'nın aktardığına göre, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasadan malvarlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.
Zincir marketler hakkında FETÖ bağlantılı kişilerin istihdam edildiği ve Doruk'un "Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.
TOPLAM 22 ŞİRKETE KAYYUM
FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesi ile Zeki Doruk’un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:
1- UNKAR GIDA
2- HAKET HAYVANCILIK
3- YUMTAT GIDA
4- YZK EŞMEKAYA TARIM
5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK
6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.
7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.
8- RENÇBER BAKLİYAT
9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK
10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL
11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK
12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK
13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK
14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET
15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.
17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
20-HAKMAR GIDA
21-HAKMAR MAĞAZACILIK
22-TATBAK GIDA