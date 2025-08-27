Haldun Dormen, Ferdi Zeyrek'in ailesini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek için girdiği makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, hastanede 65 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Ünlü tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde Zeyrek’in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek ve ailesini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette hem başsağlığı dilekleri iletildi hem de ailenin mutluluk verici bir haberi paylaşıldı.

Nurcan Sarkın Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Sevgili Haldun Dormen’in nazik ziyaretiyle hem başsağlığı dileklerini paylaştık hem de kızımın üniversiteye yerleşmesinin mutluluğunu kutladık. Onun içtenliği, zarafeti ve dostluğu bu özel günü daha da anlamlı kıldı. Hep birlikte gerçekleştireceğimiz güzel planlarımız, heyecanlı sürprizlerimiz var ama şimdilik sadece şunu söyleyeyim: sevgiyle, umutla ve dostlukla her an daha güzel!” ifadelerini kullandı.

Zeyrek ailesi, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Dormen’e teşekkür etti.