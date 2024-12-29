Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Selim Engin (28) hayatını kaybetti.
Nusaybin’de dün akşam saatlerinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Selim Engin, fenalaşarak yere yığıldı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Engin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Engin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #mardin #halı saha #kalp krizi
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