Gazeteci Ferit Demir kalp krizi geçirdi
Gazeteci Ferit Demir, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Munzur Press Genel Yayın Yönetmeni ve Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir'in sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdiği bildirildi. Anjiyo amacıyla ameliyata alınan Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.
Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen Demir, anjiyo işlemi amacıyla ameliyata alındı.
Etiketler: #Ferit Demir #kalp krizi
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