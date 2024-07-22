Haliç’te dehşet anları kamerada: Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:23
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Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. 

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞTÜ, TEKNE ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki yurttaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti.

Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. 

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaya'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.


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