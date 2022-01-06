Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yıl dönümü nedeniyle ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yılı nedeniyle Fatih Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ayine sabahın erken saatlerinde gelenler, mum yakarak dua etti. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar kortej halinde Haliç'e yürüyerek haç atma törenine katıldı. Törene tarihçi İlber Ortaylı da katıldı.
Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, kıyıda bekleyen 10 kişi, Haliç sularına atladı. Bu yıl denizden haçı çıkaran Galip Yavuz, "5 senedir katılıyorum ancak ilk defa kazandım. Çok mutluyum. Hepinize kardeşlik ve sevgi dolu bir yıl diliyorum. Bu sene su fazla soğuk değildi" dedi.
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