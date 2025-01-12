Halide Edip Adıvar dönüştüğü bez bebeklerle de kız çocuklarına ilham oluyor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 12:50

Güncelleme: 12.01.2025 - 12:50

Milli Mücadeleyi romanlarında konu alan, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar Halide Edip Adıvar, sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu'nun hayata geçirdiği "Puduhepa ve Kız Kardeşleri" projesinde kız çocuklarına ilham olmak üzere bez bebeklere işleniyor.

Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı", Türk edebiyatının "ilk savaş romancısı", Anadolu Ajansının kurucularından Halide Edip Adıvar'ın geride bıraktığı fikri mirası, gelecek nesillere Anadolu'ya özgü bez bebekler aracılığıyla ulaştırılıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu, Anadolu'da yaşamış, sanat, siyaset, bilim, edebiyat ve müzik gibi alanlarda uluslararası başarılara imza atan kadınların, kız çocuklarına ilham olması için "Puduhepa ve Kız Kardeşleri" projesini hayata geçirdi.

Tarihin ilk barış antlaşması Kadeş'te imzası olan Hitit Kraliçesi Puduhepa'yı tasvir eden bez bebekle serüvenine başlayan projeye, 7 yıl içinde ismindeki "kız kardeşleri" ifadesinden hareketle 4 kadının daha hikayesi eklendi.

Puduhepa'dan sonra sırayla NASA'da çalışan ilk Türk kadın astrofizikçi ve Apollo Başarı Ödüllü Dilhan Ege Eryurt ile birçok ödülün sahibi, yazar ve yönetmen olarak edebiyat ve tiyatro dünyasına pek çok katkıda bulunan Gülriz Sururi proje kapsamında "bez bebek"lere dönüştü.

Devamında "yorulmaz bir bitki toplayıcısı" olarak anılan, ömrünü adadığı botanik araştırmalarıyla bilim dünyasına ve Türkiye florasına binlerce çeşit bitki örneği kazandıran Prof. Dr. Asuman Baytop da projede yer aldı.

ÇOCUK KİTABINDA DA ADIVAR'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında da Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edip Adıvar projeye dahil edildi.

Halide Edip Adıvar'ı tasvir eden bez bebeğin kıyafetinin tasarımını Fırat Neziroğlu yaptı. Bez bebek elinde, Adıvar'ın Türk edebiyatına kazandırdığı eserlerden hareketle bez bebeğin elinde bir örgü kitap yer alıyor. Bez bebeğinin yanı sıra hazırlanan çocuk kitabında da onun mücadelelerle geçen yaşam öyküsü, bir ulusa malolan başarısı anlatılıyor.

Kız çocuklarına ilham olan bez bebeklerin hazırlanmasında Türkiye'nin pek çok noktasındaki 100'e yakın kadının istihdamı da sağlanıyor. Satışlardan elde edilen gelirler de Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) aracılığıyla 155 kız öğrencinin eğitimine bağışlanıyor.

BEZ BEBEĞİ VE ÖRGÜ KİTABINI DEPREMZEDE KADINLAR YAPTI

Sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu, yaptığı açıklamada, "Hep daha iyisine inanarak ne yapabiliriz" diye düşündüğünü, 7 yıl önce de bu amaçla çocuklara yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bir bez bebek projesi başlattığını aktaran Tavukçuoğlu, "Buradaki amaç bizim topraklarımızda yetişmiş güçlü kadınların hikayelerini yeniden günümüze getirerek yetişmekte olan çocuklarımıza güçlü ilhamlar verebilmek. Çünkü bu topraklar çok başarılı kadınlar görmüş, çok harika hikayeler gelmiş geçmiş buralardan. Bunlara sahip çıkmaya ihtiyacımız var." dedi.

Tavukçuoğlu, 5 bez bebeğin üretimlerinin pek çok aşamadan geçtiğine işaret ederek, Halide Edip Adıvar tasvirli bebeğin doldurulması ve elindeki kitabının örülmesinin Hatay'daki depremzede kadınlar tarafından yapıldığını, kıyafetleri ise Çanakkale'deki Nevruz köyü kadınlarının diktiğini anlattı.

Satılan bu bez bebeklerin sadece bir ürün ya da çocuk kitabı alınması anlamına gelmediğini dile getiren Tavukçuoğlu, "Bir kadın istihdamı ve başka bir kız çocuğunun eğitiminin de desteklenmesi anlamına geliyor. Bu arada eline geçen çocuk için de gerçekten büyük bir ilham kaynağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tavukçuoğlu, "Puduhepa ve Kız Kardeşleri"nin bez bebeklerinin yanında, çocukların bu kadınların hikayelerini de öğrenebilmeleri için, kitaplarının da hazırlandığını belirterek, Puduhepa'nın kitabının bu sene bir özel okulun müfredatına girdiğini, İngilizce, Almanca, Fransızcaya çevrildiğini, Japonca tercümesine yönelik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.