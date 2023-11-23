Çek Resim Sanatının Ünlü İsmi Mucha'nın Halide Edip Adıvar Tablosu Belgeselle Anıldı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:22

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:22

Çek ressam Alfons Mucha tarafından 1928 yılında yapılan yağlı boya "Halide Edip Adıvar" tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği tarafından hazırlanan belgesel serisi kapsamında işlendi. Belgesel, Prag'da gerçekleşen özel sergi ile sanatseverlerle buluşan tablonun hikayesini anlatıyor. Halide Edip Adıvar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından biri olması ve Mucha'nın etkilenmesi nedeniyle yapılan tablonun, Cumhuriyetin 100. yılında özel bir sergiyle gün yüzüne çıkarılması öne çıkıyor.

BAĞIŞ'IN GİRİŞİMLERİ VE PRAG SERGİSİ

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle 2022 yılında Prag'da gerçekleşen sergi, Halide Edip Adıvar'ın hayatını ve Mucha'nın tablosunun akıbetini merak edenlerle buluştu. Bağış, Mucha'nın torunu John Mucha ile yaptığı görüşme sonrasında tablonun sergilenmesi talebinde bulundu. John Mucha'nın olumlu yanıtı üzerine, tablo Çek Senatosu'nda özel bir sergi kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

DUYGUSAL ANLAR VE TÜRKİYE'YE ÖZEL JEST

Belgeselde, Prag Büyükelçisi Bağış'ın Mucha ailesiyle yaşadığı duygusal anlar ve tablonun özel bir jest olarak Türkiye'de sergilenmesine dair çabaları anlatılıyor. John Mucha'nın, tablonun satılık olmadığını ve büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulaması, ailenin Türkiye'ye olan özel ilgisini yansıtıyor.

SERGİ VE İLERLEYEN İLİŞKİLER

Belgeselde, Çekya'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında Mucha'nın eserlerinin sergilendiği özel etkinlikte Prag Senatosu'nda Halide Edip Adıvar tablosunun yer alması ve Bağış'ın bu anıyı yaşaması anlatılıyor. Egemen Bağış, Mucha ailesiyle olan ilişkilerin ilerleyeceğini ve 2023 yılı sonuna kadar tablonun Türkiye'de sergilenebileceğini belirtiyor.