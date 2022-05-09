MEB Edebiyat ve Kültür Genel Müdürlüğü kurarak yeni Ömer Seyfettinler - Halide Edip Adıvarlar - Kemal Tahirler yetiştirmelidir

09 Mayıs 2022 Pazartesi

MEB Edebiyata Ne Kadar Yakın Kültüre Ne Kadar Uzak?

Dilin Biyolojik Ölüme Terk Edilmesi Yok Oluşumuza Neden Olur

Ülkelerin ve toplumların geleceği dil ve kültür ile şenlenir, şekillenir, yön bulur hayat bulur, hayat olur. Nitekim kültürel emperyalizm dedikleri de; dilin yozlaşması ve başka diller etkisinde kalması, dile sahip çıkılmamasından veya gelişime değişime hızlı ayak uydurulamamasından ileri gelir. Dil canlı bir varlık gibidir ve her zaman beslenmesi yenilenmesi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Aksi halde dil biyolojik ölüme terke edilir ki o da yok oluşu sağlar.

MEB teşkilat kanunundan gelen görevi gereği ülkemizin eğitiminden doğrudan sorumludur. Eğitim görevini yaparken teşkilat kanununda belirtildiği üzere (1739 sayılı MEB TEMEL KANUNU ) I– Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” şeklinde belirttiği Temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere teşkilatlanmıştır.

Dijital Dünya Kültürel Değerlerimizi Elimizden Alarak Kültür Emperyalizmine Bizi Kurban Etmek Üzere…

Ülke olarak son bin yılına damga vurduğumuz coğrafyamız ve öteden gelen kültürümüz temel varlığımızdır. Millet olarak yetmiş iki millet ile ortak yaşamış ve ortaklık kurmuş, onların dili, dini, kültürel ve sosyal yaşamlarından almış ve vermişiz. Kız almış oğlan evermişiz, kız vermiş hısım olmuşuz. Öylesine güzel bir zenginlik üzerine oturuyoruz ki kazdıkça altın çıkıyor fakat biz hala o altınları satamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Ve dijital dünya kültürel değerlerimizi elimizden alarak kültür emperyalizmine bizi kurban etmek üzere…

MEB bu konuda ne yapmakta? Teşkilat kanunu gereği TALİM TERBİYE KURULU önderliğinde hazırlanan ders programı ve müfredatlar ile EDEBİYAT-KÜLTÜR EĞİTİMi YAPILMAKTA… Nasıl bir eğitim modeli? Kademeli eğitim kurumlarında sınav ve yerleştirmeye dayalı, test odaklı ticari mantık dediğimiz çocukların ezberlediği temel bilgiler olarak gördüğü bir EDEBİYAT DERSİ, test odaklı ticari düşünülen SANAT TARİHİ YÂDA TARİH DERSİ ENDEKSLİ SOSYAL KÜLTÜREL dersler.(TİCARİ MANTIK AÇIKLAMASI; NE KADAR EZBER YAPARIM O KADAR TEST ÇÖZERİM)

Günümüzde 80 kusur milyon nüfuslu, çağ nüfusu 50 yıllar öncesine göre oldukça okuryazar olan ülkemizde kitap okuma ve yazma istatistikleri ne anlatmakta?50 Yıl önce kişi başına düşen kitap okuma ve kitap yazma oranı ile günümüz oranları bizlere ne anlatıyor? ÇOCUK EDEBİYATI-GENÇ EDEBİYATI-GENEL EDEBİYAT eserlerimiz klasiklerimiz ne kadar satıyor? Yeni ÖMER SEYFETTİNLER –HALİDE EDİP ADIVARLAR -KEMAL TAHİRLER NEDEN Yetişmiyor?

MEB bu konuda ne yapabilir? Böylesine önemli bir konu mevcut MEB teşkilat yapısındaki oluşuma göre çözülebilir ya da önlem alınabilir mi? MEB’in görevi yukarıdaki teşkilat kanunda belirtildiği üzere sadece üst öğrenime hazırlamak değil. Aynı zamanda “manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren YURTTAŞLAR YETİŞTİRMEK”…

MEB Edebiyat Ve Kültür Genel Müdürlüğü Kurmalıdır

Bu görevi yerine getirirken çeşitli kademe türlerindeki okullarında geleceğe hazırlanma kaygısındaki çocuklar yetiştirme telaşı yerine; kültürünü benimseyen, koruyan, geliştiren, nesiller yetiştirmek için teşkilatlanmalı. Bu bağlamda MEB EDEBİYAT VE KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kurmalıdır. Bünyesinde; ÇOCUK EDEBİYATI DAİRE BAŞKANLIĞI, GENÇ EDEBİYATI DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLİM KURGU VE GENEL EDEBİYAT DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI olacak şekilde teşkilatlanmalıdır. Çocukları yazmaya ve okumaya teşvik etmeli, MİLLİ PİYANGO gelirlerinden on binde bilmem kaç oranında pay aktarılarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yazmaları, hayalleri ve hayal kurmaları teşvik edilmelidir. Onların yaptıkları resim, şiir ve şarkılar desteklenmelidir. Bu konu uçuk fikir olarak gelebilir. STAR WARS UZAY YOLUNU HAYAL EDEMEYEN… Uzaya çıkamaz… DENİZ ALTINDA YİRMİ BİN FERSAHI hayal edemeyen denizler alemini keşfedemez…

Kültürel yozlaşma ancak kararlılıkla kontrol altına alınır. Hatta DİJİTAL EDEBİYAT bile tartışılmalıdır. Bu anlamda MEB’in Sosyal Bilimler Liselerini açmış olması önemli bir adımdır. Öğreten ve çocuk yazarlar özendirilmeli ve bu konuda ivedi politikalar oluşturulup hayata geçirilmelidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…