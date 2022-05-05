Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali başlıyor
Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali, 7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde, Bodrum Kumbahçe Meydanı’nda düzenlenecek.
Festival süresince katılımcılar, sahne sanatlarından performanslara, atölyelerden söyleşilere birçok kültür sanat faaliyetini takip etme fırsatı bulacak. Girit yemeklerinin orijinal lezzetleri ile Bodrum'un geleneksel tatlarını buluşturacak festival, iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu sunacak.
7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bodrum Bandosu ile Belediye Meydanı’ndan Kumbahçe Meydanı’na yürüyüş ile başlayacak olan festival, gün içinde gerçekleştirilecek konserler, Kos ve Bodrum dans topluluklarının gösterileri, imza günleri, sergiler ve mutfak atölyeleri ile devam edecek.
Gün sonunda Ziynet Sali, vereceği konser ile festivale renk katacak.
İki gün boyunca devam edecek festival, Kumbahçe Meydanı’nda gerçekleştirilecek Pınar Seli konseri ile sona erecek.
Video Haberler
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu