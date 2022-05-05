Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali başlıyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:03

Festival süresince katılımcılar, sahne sanatlarından performanslara, atölyelerden söyleşilere birçok kültür sanat faaliyetini takip etme fırsatı bulacak. Girit yemeklerinin orijinal lezzetleri ile Bodrum'un geleneksel tatlarını buluşturacak festival, iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu sunacak.

7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bodrum Bandosu ile Belediye Meydanı’ndan Kumbahçe Meydanı’na yürüyüş ile başlayacak olan festival, gün içinde gerçekleştirilecek konserler, Kos ve Bodrum dans topluluklarının gösterileri, imza günleri, sergiler ve mutfak atölyeleri ile devam edecek.

Gün sonunda Ziynet Sali, vereceği konser ile festivale renk katacak.

İki gün boyunca devam edecek festival, Kumbahçe Meydanı’nda gerçekleştirilecek Pınar Seli konseri ile sona erecek.