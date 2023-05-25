Halil Arda: Bir oy ile çocuklarımızın geleceği değişir

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:12

14 Mayıs Seçimlerinde Gaziemir’de yaşayan 103 bin 524 seçmenden 92 bin 290’ı sandık başına giderek oyunu kullandı. 9 bin 431 Gaziemirli seçmen ise sandığa gitmedi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi sandığa gitmeyen seçmen sayısına dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, herkesi oy kullanmaya davet etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda oy vermenin önemine ve oy vermeyen seçmen sayısına dikkat çeken Başkan Arda, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilçemizde yüzde 90’ın üzerinde katılım ile önemli bir başarı göstermemize rağmen ilçemizdeki 9 bin 431 seçmen, maalesef oy kullanmaya gitmedi. Biliyorum; kiminiz hasta, kiminiz şehir dışındaydınız. Kiminizin bu sistemi değiştireceğine olan inancı yoktu, kiminizin içinden gelmedi, kiminiz gerekli görmedi. Hislerinizi anlıyorum. Ancak 14 Mayıs günü seçimler devam ederken okullarda gördüklerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 94 yaşında bir teyzemiz tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmak için sıradaydı. Birçok engelli vatandaşımızı gördüm sandıklarda, ülkesinin geleceği adına söz sahibi olmak için oradaydı. Yeni doğmuş bebeğiyle gelenler, görevi olmasa da sandık nöbeti tutanlar, komşusunu, akrabasını aracıyla getirip oy kullandıranlar. Ülkemiz ve geleceğimiz adına umut veren görüntülere şahit oldum. Ancak 28 Mayıs artık normal bir seçim değil, bir referanduma dönüştü. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, çevrenizde oy kullanmayan bir arkadaşınız, akrabanız, tanıdığınız varsa onu sandığa gelmesi için lütfen ikna edin. Kol kola sandıklara gidelim, oyumuzu kullanalım. İleride, ‘ülkeyi, tek parti iktidarına teslim etmeyen’, ‘demokratik yöntemler ile otokrat bir yönetimi tarihin çöplüğüne gönderen bir ülkenin evlatları’ olarak tarih kitaplarında gururla anılmayı hak edelim. ‘1 oy ile ne değişir?’ diye düşünmeyin. Bir oy ile çocuklarımızın geleceği değişir. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın! Bu değişim hepimizin elinde.”