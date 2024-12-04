Halil Falyalı suç örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı: Jet hızında para transferleri!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:32

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:41

8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı’nın örgüt lideri olduğu "Yasa Dışı Bahis" organizasyonu ile ilgili farklı tarihlerde dört ayrı operasyon yapılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilmişti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, soruşturmayla ilgili sosyal medya platformu X'teki (Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bu operasyonlar ve hazırlanan MASAK raporu neticesinde 651 sayfalık iddianame hazırlandığını aktaran Ağırel, iddianamede yer alan önemli ayrıntılara değindi.

"FİZİKSEL OLARAK İMKANSIZ HIZ"

Falyalı’nın örgüt lideri olarak yer aldığı iddianamede; 36 kişinin suç örgütü yöneticisi, 35 kişinin suç örgütü üyesi, 178 kişinin örgüte yardım eden olarak suçlandığını belirten Ağırel, şöyle devam etti:

"Rapor, yasa dışı bahis operasyonunun boyutlarını gözler önüne seriyor:

128.216 kişinin ödeme kuruluşu hesapları incelenmiş ve 1.535 banka hesabına ulaşılmış.

223 hesaptan tam 2 milyar 500 milyon TL nin kripto borsalarına aktarıldığı tespit edilmiş. Yani aktarma yapışan günün kuru ile 334 milyon dolar!

Ayrıca, 23 Ocak - 26 Ekim 2021 arasında 9.913 farklı kişi tarafından 10.105 transfer işlemi yapıldığı belirlenmiş. Bu işlemler sonucunda paralar yine 1.535 banka hesabına aktarılmış.

Transferlerin şaşırtıcı bir detayı var: Paralar 60 saniye içinde farklı kişiler arasında dolaştırılmış.

Fiziksel olarak imkânsız olan bu hız, operasyonun yazılımlarla yönetildiğini açıkça gösteriyor."

51'ER YIL 9'AR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma şartının ortadan kalktığı ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir" düzenlemesine istinaden, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirildi.

Sanıklara "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.