Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Adaletsizliğe karşı mücadelenin simge isimlerinden Avukat Halit Çelenk adına verilen Hukuk Ödülleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TBB Başkan Yardımcıları Av. Ercan Demir ve Av. Bahar Gültekin Candemir’in ev sahipliği yaptığı törene Av. Halit Çelenk’in yakınları, dostları, seçici kurul üyeleri ve meslektaşlar katıldı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da törene katılanlar arasında yer aldı.

Saygı duruşunun ardından törenin açış konuşmasını yapan TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir, avukatlık mesleğinin uzun bir mücadele geleneğine dayandığını söyleyerek, “Avukatların tarih boyu süren mücadeleleri ‘hakikat’ içindir. Adalete en çok yaklaşılan anın, hakikatin görülmeye başlandığı an olduğunu en çok avukatlar bilir. Bunun için avukatların hakikat mücadelesi, duruşma salonlarının çok ötesine taşarak toplumsal bir nitelik kazanır” ifadelerini kullandı.

Demir, Halit Çelenk’in, yakın tarihimizin önemli toplumsal davalarında üstlendiği avukatlık görevini, hukuki bir zeminde ve politik bir bilinçle yerine getirdiğine dikkat çekerek, “Bu ikisinin bu kadar dengeli birleşiminin örnekleri azdır. Halit Çelenk bunu yapabildiği için tarih yazmış, adını tarihe yazdırmıştır” dedi.

Halit Çelenk’in geleneğini, hak savunucusu ve mücadeleci avukatların yaşattığını kaydeden Demir, Av. Can Atalay, Av. Selçuk Kozağaçlı ve Av. Mehmet Pehlivan’ın halen cezaevinde tutulduğunu ifade etti.

Demir, avukatlara yönelik şiddet vakalarının artarak devam ettiğine de dikkat çektiği konuşmasında, “Avukata saldırma pervasızlığını gösteren saldırganlar bu cüreti, mesleğin itibarsızlaştırılması çabasından ve cezasızlık politikalarından alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Demir, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kuşkusuz, Halit Çelenk’in yerini doldurmak mümkün değil. Ancak aynı zamanda biliyoruz ki, bu ülkede hak, hukuk, adalet, demokrasi, emek mücadelesi veren avukatlar ve hukukçular da tükenmez. Onlar bizim için geçmiş, tükenmiş bir tarihin değil, mücadelenin Hıdrellez bereketinin simgesidirler. Ülkemizin en karanlık dönemlerinde, demokrasiden en çok uzaklaşılan anlarında ‘Hukuksuzluğun tam da karşısındayız’ deme cüretini gösteren avukatlar her zaman var olacaklar.”

MÜZİK DİNLETİSİ VE ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Açılış konuşmasının ardından sanatçı Hüseyin Can Pala ve arkadaşlarının müzik dinletisi yer aldı.

Seçici Kurul Üyesi Av. Özlem Şen’in, ödül alan eserler ve sahipleri hakkında bilgi veren konuşmasının ardından Halit Çelenk Hukuk Ödülleri takdim edildi.

Programın kapanış konuşmasını yapan Serpil Çelenk Güvenç ise Halit Çelenk’in mücadele dolu yaşamına ve bugüne ışık tutan düşüncelerine değinerek, törene verdikleri destek nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Prof. Dr. Korkut Boratav, TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir, Dr. Öğr. Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen ve Av. Ümit Altaş’tan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda Halit Çelenk Hukuk Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırıldı. Buna göre Arzu Balan’a ait “Ceza Hukuku Teorisinde Metamorfoz: Tehlike Suçları” konulu tez ile Ceren Tuğlu Olpak’a ait “Toplumsal Düzenin İnşası ve Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü” konulu tez ödüle layık görüldü.

Halit Çelenk Seçici Kurul Özel Ödülü, Hamdi Gökçe Zabunoğlu’na ait “Kamu Hukukunun Diyalektik Analizine Katkı” isimli kitaba verildi.

Akademik Destek Ödülü’nü alan eser, Akasya Kansu Karadağ’a ait “Güçler Ayrılığı ve Hegemonya: Kurumsal Bir Tartışma” konulu tez oldu.

Akademik Teşvik Ödülü iki eser arasında paylaştırıldı. Buna göre Gamze Yentür’e ait “İşçi Avukatlığın Ekonomi Politiği” konulu kitap ile Kaan Doğan’a ait “Karl Marx’ın Dönem Düşüncesinde Hukuk ve Yabancılaşma” konulu tezi ödüle layık görüldü.